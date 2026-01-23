Введение платного въезда в центр Петербурга назвали неизбежным

Бельский: Плата за въезд в центр является закономерным шагом для мегаполисов

Введение оплаты для проезда в центральную часть города — закономерный шаг для мегаполисов. Об этом сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос введения платного въезда в центры крупных городов пока обсуждается на федеральном уровне. «Но то, что касается платного въезда в город, я высказываю свое личное мнение. Да, конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен», — прокомментировал он.

Отдельно Бельский отметил, что для Петербурга как для города-памятника логистический аспект особенно важен: интенсивное автомобильное движение создает нагрузку на историческую инфраструктуру и дорожное полотно, что влечет за собой значительные бюджетные расходы. Депутат указал, что это дискуссионный вопрос. «Но для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, это неизбежно», — констатировал он.

О платном въезде в центр Петербурга говорят не в первый раз. О подобной инициативе сообщалось еще летом 2025 года. В случае поддержки такой идеи в Северной столице появятся считывающие устройства на мостах, в частности на Обводном канале, Неве и Невке, которые будут следить за передвижением автомобилей.