Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:15, 23 января 2026Авто

Введение платного въезда в центр Петербурга назвали неизбежным

Бельский: Плата за въезд в центр является закономерным шагом для мегаполисов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Введение оплаты для проезда в центральную часть города — закономерный шаг для мегаполисов. Об этом сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос введения платного въезда в центры крупных городов пока обсуждается на федеральном уровне. «Но то, что касается платного въезда в город, я высказываю свое личное мнение. Да, конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен», — прокомментировал он.

Отдельно Бельский отметил, что для Петербурга как для города-памятника логистический аспект особенно важен: интенсивное автомобильное движение создает нагрузку на историческую инфраструктуру и дорожное полотно, что влечет за собой значительные бюджетные расходы. Депутат указал, что это дискуссионный вопрос. «Но для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, это неизбежно», — констатировал он.

О платном въезде в центр Петербурга говорят не в первый раз. О подобной инициативе сообщалось еще летом 2025 года. В случае поддержки такой идеи в Северной столице появятся считывающие устройства на мостах, в частности на Обводном канале, Неве и Невке, которые будут следить за передвижением автомобилей.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Друга Зеленского заподозрили в работе на Россию

    Введение платного въезда в центр Петербурга назвали неизбежным

    Появилась версия о влиянии мошенников на объявившего о похищении российского подростка

    На Западе оценили эскорт российских ракетоносцев

    Россияне стали чаще перепродавать подарки

    Подъезд дома в российском городе превратился в хаммам

    В Москве замерзла Останкинская башня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok