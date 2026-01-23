Юрий Антонов дал редкий комментарий о своем здоровье

Певец Юрий Антонов признал, что прервал концертную деятельность ради лечения

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что вскоре вернется к концертной деятельности. Его слова приводит издание aif.ru.

На фоне слухов об уходе легенды эстрады сам артист подтвердил, что был вынужден сделать паузу ради отдыха и лечения. Какие именно заболевания заставили его временно уйти со сцены, 81-летний Антонов не уточнил.

«Вернусь, когда будет такая возможность. Я же не могу предсказывать. Все зависит от состояния здоровья», — объяснил певец.

Конкретных сроков возвращения Юрий Михайлович также не назвал.

Ранее стало известно, что певец Юрий Антонов из-за проблем со здоровьем отказался от больших концертов, но продолжит давать частные выступления и корпоративы. Гонорар артиста за такие шоу составляет от 12 до 14 миллионов рублей.