Гонорар тяжелобольного Юрия Антонова оценили в миллионы рублей

Mash: Гонорар тяжелобольного Юрия Антонова составляет 12-14 миллионов рублей

Певец Юрий Антонов из-за проблем со здоровьем отказался от больших концертов, но продолжит давать частные выступления и корпоративы. Гонорар артиста за такие шоу составляет от 12 до 14 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, Антонов готов выступить для частных заказчиков как в России, так и за рубежом. Он запрашивает около 14 миллионов рублей за квартирник в другой стране. Гонорар за корпоратив на родине составляет 12 миллионов рублей, не считая еще одного миллиона рублей по райдеру певца и его группы.

Отмечается, что артист на подобных выступлениях согласен только исполнять песни и не готов произносить поздравительные речи и тосты.

Юрию Антонову — 81 год. У него проблемы со слухом и давлением, а также диагностированы возрастные изменения здоровья. В прошлом году певцу пришлось отменить большой юбилейный концерт в связи с пятью перенесенными микроинсультами.