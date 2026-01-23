Реклама

22:13, 23 января 2026Мир

Захарова испекла китайские блины на приеме в посольстве Китая

Захарова провела мастер-класс и испекла китайские блины в посольстве КНР
Марина Совина
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова испекла китайские блины на приеме в посольстве Китая. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что она сделала традиционные китайские блины с начинкой из овощей и курицы. Как указали журналисты, мастер-класс по кулинарии прошел в рамках приема в посольстве КНР.

Захарова пекла блины вместе с шеф-поваром китайского представительства. Наблюдавший за процессом посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заметил, что «первый блин не вышел комом». Приготовленный пресс-секретарем блин был вручен одному из гостей мероприятия.

Ранее Захарова сообщила, что один чиновник из КНР рассказал ей о ее популярности в Китае.

