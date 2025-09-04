Захарова рассказала о своей популярности в Китае из-за красоты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что один чиновник из КНР рассказал ей о ее популярности в Китае. Ее слова передает РИА Новости.

«Один высокопоставленный китайский чиновник — это была частная беседа, поэтому не буду называть имя, — сказал мне: "Знаете, вы в Китае очень популярны"», — поделилась она.

В ответ Захарова поинтересовалась о возможных причинах такой популярности и уточнила, не связана ли она с частой критикой Соединенных Штатов. На что чиновник ответил: «Ничего подобного. Потому что вы красивая».

В августе авторы китайского издания Baijiahao заявили, что Захарова «вызвала резонанс», остроумно пошутив про госдолг Соединенных Штатов. Как считают китайские журналисты, этим заявлением Захарова «задела одну из главных уязвимостей США».