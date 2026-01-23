Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 23 января 2026Мир

В Германии заявили о принуждении Зеленского к миру

Berliner Zeitung: Трамп принуждает Зеленского к миру, прижимая Киев к стене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина оказалась в капкане стратегического тупика, где единственным сценарием выживания становится принятие жесткого диктата Москвы, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По его данным, американский президент Дональд Трамп больше не винит Кремль в продолжении конфликта, считая главным препятствием лично украинского лидера Владимира Зеленского. Газета указала, что Трамп принуждает украинское руководство к миру.

По мнению автора статьи, Киев фактически «прижат к стене». По его словам, Вашингтон готов применить самые болезненные рычаги давления, чтобы принудить украинское руководство к миру на российских условиях.

Ранее Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ОАЭ встретились представители России, Украины и США. Что известно о ходе переговоров?

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В Турции указали на положительную динамику в вопросе урегулирования украинского конфликта

    В Германии заявили о принуждении Зеленского к миру

    Стармер отреагировал на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане

    Обманувшая американцев русская мошенница обнажила грудь для обложки журнала

    Пять россиян пострадали при атаке служебного автобуса дроном ВСУ

    Боец UFC потерял сознание на взвешивании

    В ЕС пообещали запомнить пренебрежительное отношение Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok