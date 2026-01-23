Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 23 января 2026Интернет и СМИ

Женщина элегантно отомстила постоянно забывавшей ее имя коллеге

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tirachard Kumtanom / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником TrinitySignal пожаловалась на свою коллегу, которая постоянно забывала ее имя, хотя женщины работали бок о бок больше года. Автор отметила, что придумала элегантный способ мести знакомой.

По мнению женщины, другая сотрудница забывала ее имя намеренно. «Это происходило только на совещаниях, когда за мной наблюдали другие, и всегда сразу после того, как я что-нибудь произносила. Если я высказывала идею, она повторяла ее, а потом называла меня "милой" или "девчонкой", как будто мы на бранче, а не на работе. Каждый раз, когда это происходило, я чувствовала себя ничтожной», — призналась автор.

Личные просьбы перестать так делать не возымели эффекта, а последней каплей стало совещание, к которому коллега автора готовилась особенно усиленно, поскольку на нем присутствовали руководители компании, а сама она в будущем планировала попросить о повышении. TrinitySignal поначалу не планировала мстить знакомой, однако после сделанного автором доклада, та снова спросила, как ее зовут.

«Я улыбнулась в ответ и спокойно сказала: "Так же, как и в предыдущие 20 раз. Я удивлена, что ты помнишь имена всех мужчин в этой комнате, но не помнишь моего". В комнате воцарилась мертвая тишина. Ее улыбка застыла на лице. Директор посмотрел на нее с бесстрастным выражением и сказал: "Да, это выглядит не очень хорошо". Она начала запинаться, говоря о своих проблемах и перегруженности, но все все поняли. После этого она почти ничего не сказала», — написала автор.

Материалы по теме:
«Погладить, поиграть, поняшиться» Россияне начали массово приводить домашних животных в офисы. Зачем они это делают?
«Погладить, поиграть, поняшиться»Россияне начали массово приводить домашних животных в офисы. Зачем они это делают?
18 октября 2025
Деловой этикет: как можно и нельзя вести себя с коллегами
Деловой этикет:как можно и нельзя вести себя с коллегами
8 декабря 2025
Как написать заявление на увольнение в 2026 году? Как правильно уволиться по собственному желанию
Как написать заявление на увольнение в 2026 году?Как правильно уволиться по собственному желанию
16 декабря 2025

После совещания коллега прижала автора к кофе-машине и прошипела, что та ее опозорила. Женщина ответила: «Вот и славно. Теперь прекращай это». С тех пор ее имя больше не забывали.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как оконфузилась перед коллегами во время видеовстречи. Поздоровавшись с другими сотрудниками, среди которых были и ее руководители, она решила отключить свой микрофон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф представил Путину нового участника делегации США. Кто такой Джош Грюнбаум?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Трамп назвал причину блокировки мирного соглашения по Украине

    Зеленского поторопили вернуться в Киев во время выступления в Давосе

    Трамп заявил о желании Путина заключить мирное соглашение

    В США оценили попытку Запада нанести поражение России

    Женщина элегантно отомстила постоянно забывавшей ее имя коллеге

    В США предрекли эпическую битву между российской С-500 и американским B-21

    Трамп обратился к России и Украине с одним призывом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok