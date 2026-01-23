Звезду фильма «Апокалипсис» арестовали за торговлю наркотиками

TMZ: Актера Руди Янгблада арестовали и обвинили в торговле наркотиками

Американский актер индейского происхождения Руди Янгблад, известный по роли Лапы Ягуара в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис», был арестован с запрещенными веществами. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, Руди задержали в Техасе по обвинению в хранении и торговле наркотиками. У него при себе нашли неназванное запрещенное вещество в количестве от одного до четырех граммов. За это, согласно законам штата, ему грозит срок до двух лет или штраф в размере 10 тысяч долларов.

Известно, что это не первые проблемы Янгблада с законом в США. В октябре 2025 года 43-летнего актера арестовывали по обвинению в домашнем насилии. А в 2017 году он был доставлен в полицейский участок Майами за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения, но тогда обвинения были сняты.

