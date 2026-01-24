Реклама

08:26, 24 января 2026

Аналитик допустил обмен Гренландии на гарантии безопасности США для Украины

Аналитик Меркурис: ЕС мог пожертвовать Гренландией в обмен на гарантии Украине
Марина Совина
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Евросоюз мог пожертвовать Гренландией в обмен на гарантии безопасности США для Украины, допустил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, для европейцев Украина и конфликт на ее территории — это настоящая навязчивая идея. Эксперт напомнил, что ЕС ввел многочисленные санкции против Росссии, но это не помогло.

«Европейцы могли предложить (президенту США Дональду — примечание "Ленты.ру") Трампу сделку по принципу "ты мне, я тебе". Да, он может получить Гренландию, но взамен должен предоставить Украине письменный документ, закрепляющий гарантии безопасности в рамках пятой статьи Североатлантического договора», — подчеркнул он. Меркурис допустил возникновение такого документа.

Ранее Politico писало, что из-за желания Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам вопрос Украины ушел на второй план, поскольку европейские страны пытаются сосредоточиться на урегулировании ситуации вокруг острова.

