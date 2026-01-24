Реклама

12:40, 24 января 2026Спорт

Боец UFC Царукян потренировался в частном джете во время полета

Боец UFC Арман Царукян потренировался в частном джете во время полета
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян потренировался в частном джете во время полета. Спортсмен опубликовал видео в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, как выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Царукян отрабатывает удары на лапах. «Ты тренируешься на большой высоте, я тренируюсь на самой большой высоте», — написал спортсмен под видео.

В данный момент 29-летний Царукян занимает первое место в рейтинге легкого веса UFC. Чемпионом является испано-грузинский Илия Топурия, в конце 2025 года заявивший о том, что берет паузу в выступлениях. Из-за этого UFC проведет бой за титул временного чемпиона в этом дивизионе. Несмотря на положение в рейтинге, Царукян не примет в нем участия, за пояс поспорят американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт.

На счету Царукяна 23 победы при трех поражениях в боях по правилам ММА. Спортсмен родился в Ереване, помимо армянского, у него есть российское гражданство.

