20:01, 24 января 2026Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось

Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Васильевку увеличилось до четырех. Об этом РИА Новости рассказала глава Васильевского округа области Наталья Романиченко.

По ее словам, активность сил противника в Васильевском муниципальном округе Запорожской области сегодня особенно высокая.

Чиновница подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что за сегодняшний день украинские военные атаковали уже вторую машину скорой помощи в Запорожской области. Войска противника ударили по машинам в Энергодаре при помощи беспилотника.

