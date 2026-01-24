Реклама

ВСУ атаковали вторую за день машину скорой помощи

ВСУ атаковали машину скорой помощи, которая ехала на вызов в Энергодаре
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Министерства здравоохранения Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника вторую за день машину скорой помощи — бригада медиков ехала на вызов в Энергодаре Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написало региональное Министерство здравоохранения.

«В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи во время вызова. К счастью, медицинские работники не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области ВСУ совершили нападение на машину скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.

В Министерстве иностранных дел России назвали убийство медиков военным преступлением, ответственность за это преступление «будет лежать на Зеленском и его клике».

