ВСУ атаковали машину скорой помощи, которая ехала на вызов в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника вторую за день машину скорой помощи — бригада медиков ехала на вызов в Энергодаре Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написало региональное Министерство здравоохранения.

«В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи во время вызова. К счастью, медицинские работники не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области ВСУ совершили нападение на машину скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.

В Министерстве иностранных дел России назвали убийство медиков военным преступлением, ответственность за это преступление «будет лежать на Зеленском и его клике».