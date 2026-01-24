Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 24 января 2026Бывший СССР

ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ совершили атаку по машине скорой помощи в Херсонской области
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по машине скорой помощи в Херсонской области. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Ранним утром на въезде в Голую Пристань враг атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой.», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что судьба членов медицинской бригады пока остается неизвестной, а поисковые мероприятия серьезно осложнены крайне напряженной обстановкой в воздухе.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 24 января запустили по России 75 беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Назван «новый биткоин»

    В России усмотрели обнадеживающий знак в переговорах с Украиной и США в ОАЭ

    Дания обратилась к НАТО за поддержкой по Арктике

    США обновили Стратегию нацобороны

    Российская делегация покинула отель перед вторым днем переговоров с Украиной и США

    Стало известно о грозящем Волочковой суде из-за квартиры в Москве

    Овечкин приблизился еще к одному достижению Гретцки

    Кофеманам назвали безопасную для здоровья дозу напитка в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok