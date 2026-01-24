ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ совершили атаку по машине скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по машине скорой помощи в Херсонской области. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Ранним утром на въезде в Голую Пристань враг атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой.», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что судьба членов медицинской бригады пока остается неизвестной, а поисковые мероприятия серьезно осложнены крайне напряженной обстановкой в воздухе.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 24 января запустили по России 75 беспилотных летательных аппаратов.