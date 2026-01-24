Реклама

ВСУ атаковали российский регион почти 50 дронами за ночь

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 января запустили по России 75 беспилотных летательных аппаратов. Об их уничтожении сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было сбито в небе над Ростовской областью — 46. Еще 22 беспилотника ликвидировали над Белгородской областью. Еще три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Курской областью. По одному ликвидированному дрону зафиксировано в Воронежской и Брянской областях.

Ранее об атаке на Ростовскую область сообщал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

