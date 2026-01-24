Реклама

07:09, 24 января 2026Россия

ВСУ ночью атаковали российский регион

Слюсарь: Ночью Ростовская область подверглась атаке ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В ночь на 24 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз предпринимали попытки атаковать Ростовскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке (Ростовская область), а также в районах Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — говорится в сообщении.

Слюсарь уточнил, что никто в результате атак не пострадал. Информация о разрушениях также не поступала. Все подробности будут уточняться.

Вечером 23 января сообщалось, что дрон ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, ранены пять мирных жителей.

