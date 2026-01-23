Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 23 января 2026Россия

Пять россиян пострадали при атаке служебного автобуса дроном ВСУ

Гладков: Дрон ВСУ атаковал служебный автобус, ранены пять мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа, в результате ранены пять мирных жителей.

«Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу», — сообщил глава российского региона. Пятому пострадавшему, получившему баротравму, также оказали помощь.

Ранее ВСУ атаковали республику Адыгею. Начавшийся в результате пожар повредил не менее 25 квартир жилого дома в поселке Новая Адыгея. Также полностью сгорели 15 машин, еще несколько повреждены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ОАЭ встретились представители России, Украины и США. Что известно о ходе переговоров?

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В Турции указали на положительную динамику в вопросе урегулирования украинского конфликта

    В Германии заявили о принуждении Зеленского к миру

    Стармер отреагировал на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане

    Обманувшая американцев русская мошенница обнажила грудь для обложки журнала

    Пять россиян пострадали при атаке служебного автобуса дроном ВСУ

    Боец UFC потерял сознание на взвешивании

    В ЕС пообещали запомнить пренебрежительное отношение Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok