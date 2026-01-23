Пять россиян пострадали при атаке служебного автобуса дроном ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа, в результате ранены пять мирных жителей.
«Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу», — сообщил глава российского региона. Пятому пострадавшему, получившему баротравму, также оказали помощь.
Ранее ВСУ атаковали республику Адыгею. Начавшийся в результате пожар повредил не менее 25 квартир жилого дома в поселке Новая Адыгея. Также полностью сгорели 15 машин, еще несколько повреждены.