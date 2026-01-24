Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 24 января 2026Бывший СССР

МИД России назвал военным преступлением убийство медицинской бригады в Херсонской области

МИД РФ: Убийство медбригады в Херсонской области является военным преступлением
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы в Херсонской области является военным преступлением, виновником которого стал киевский режим. Об этом в субботу, 24 января, в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В соответствии с нормами МГП медики и медицинский персонал "в любое время пользуются уважением и защитой и не могут быть объектом нападения" — игнорирование данных норм и является военным преступлением, которое поставлено на системную основу политическим руководством Киева», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за это преступление «будет лежать на Зеленском и его клике». По его словам, этот факт «не могут игнорировать участники международных процессов».

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по машине скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В автомастерской в Краснодаре взорвался баллон

    На Западе рассказали о тяжелом ударе по Зеленскому

    На Украине заявили о продвижении ВС России под Константиновкой

    В Госдуме ответили на вопрос об ограничении WhatsApp и Telegram

    Военный отреагировал на слова Трампа о применении секретного оружия при похищении Мадуро

    В Крыму опрокинулся рейсовый автобус

    Команда Оздоева принесла игроку пять миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok