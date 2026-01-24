МИД РФ: Убийство медбригады в Херсонской области является военным преступлением

Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы в Херсонской области является военным преступлением, виновником которого стал киевский режим. Об этом в субботу, 24 января, в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В соответствии с нормами МГП медики и медицинский персонал "в любое время пользуются уважением и защитой и не могут быть объектом нападения" — игнорирование данных норм и является военным преступлением, которое поставлено на системную основу политическим руководством Киева», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за это преступление «будет лежать на Зеленском и его клике». По его словам, этот факт «не могут игнорировать участники международных процессов».

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по машине скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.