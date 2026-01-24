Реклама

Из жизни
12:37, 24 января 2026Из жизни

Кот преодолел 250 километров и вернулся в родную страну спустя пять месяцев после пропажи

Пропавший кот преодолел 250 километров и вернулся домой во Францию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Qivegg / Shutterstock / Fotodom

Пропавший кот по кличке Филу сам вернулся домой во Францию из другой страны. Как пишет France Info, для этого он преодолел 250 километров.

Хозяева кота Эвелин и Патрик Сир отдыхали вместе с ним и детьми в Испании. В начале августа 2025 года они возвращались в родную коммуну Олонзак. По пути семья заехала на заправку, во время остановки Филу сбежал. Сиры обнаружили это гораздо позже. Сначала они надеялись, что кот просто прячется в автодоме, но он так и не вышел на их зов и запах еды.

На следующий день после пропажи питомца они вернулись к той заправке и сообщили о сбежавшем коте. Кроме того, французы обратились за помощью к местным организациям защиты животных. Несмотря на их усилия, Филу все никак не могли найти. Сиры уже стали потеряли надежду, как спустя пять месяцев, 9 января, их осчастливила женщина по имени Элен.

Элен жила на окраине Олонзака. Она рассказала, что 9 декабря нашла голодного Филу и решила, что он бездомный кот. Она подкармливала его, пока однажды не заметила, что он кашляет. Испугавшись за здоровье кота, женщина отнесла его к ветеринарам. Врачи обследовали его и нашли чип, благодаря которому вышли на Эвелин и Патрика.

Как коту удалось добраться до родной коммуны — не знает никто. Примечательно, что Филу вернулся незадолго до дня рождения хозяйки. «Мне кажется это все большим совпадением: мы потеряли его 9 августа, 9 декабря Филу нашли, а 9 января он вернулся домой», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, кота, сбежавшего из приюта, нашли спящим в жилом комплексе, где он жил раньше. Он ушел из приюта сразу после кастрации.

