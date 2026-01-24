Реклама

МИД России назвал убийство медиков в Херсонской области шагом к эскалации конфликта

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) России выступило с решительным осуждением убийства бригады медиков в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине скорой помощи в Херсонской области. Заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте МИД.

«Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА. Оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту... Акцентируем, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом», — отметила она.

Дипломат потребовала от международных профильных структур дать объективную и беспристрастную оценку этому военному преступлению Киева.

«Тем самым киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели», — подчеркнула Захарова.

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области ВСУ совершили нападение на машину скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.

