Москвичка призналась в жестокой расправе над сыном

Москвичка призналась, что сначала задушила, а затем утопила пятилетнего сына
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Жительница Москвы призналась в жестокой расправе над пятилетнем сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как установило следствие, сначала 46-летняя уроженка Якутии Александра Ш. набросила на шею ребенка ремень и принялась душить его. После она отвела его в ванную и долго держала под водой, пока мальчик не перестал подавать признаков жизни. Позже мать сама позвонила в скорую помощь, однако медики не могли ничего сделать.

По словам женщины, в то утро она посетила церковь, а вернувшись домой, решила «отправить мальчика в рай». Предварительно у россиянки имеются психические расстройства. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о расправе на малолетним. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге избивший ребенка на горке россиянин сам пришел в полицию. Он добровольно дал показания.

