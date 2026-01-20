Избивший ребенка на горке россиянин сам пришел в полицию

В Екатеринбурге в полицию пришел избивший ребенка на горке мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина, избивший 13-летнего мальчика в горнолыжном комплексе, добровольно пришел в отдел полиции и дал показания.

Во время спуска с горки в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» ребенок случайно сбил с ног спутницу мужчины, что вывело его из себя. Товарищ подростка подбежал к мужчине, пытаясь его отвлечь, но агрессор погнался за товарищем избитого, выкрикивая угрозы.

«Перед столкновением сын отбросил снегокат в сторону, чтобы смягчить удар. Он толкнул собой женщину, она упала на него. Тогда супруг этой женщины начал избивать моего ребенка», — рассказала мать несовершеннолетнего.

Подросток госпитализирован. «Он получил перелом носа, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многократные ушибы на руках, потому что пытался закрыть лицо руками», — уточняет интернет-издание.

