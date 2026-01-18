Раскрыто состояние избитого в Екатеринбурге ребенка

Ura.ru: У избитого в Екатеринбурге ребенка диагностировали перелом и сотрясение

У избитого на Уктусских горах в Екатеринбурге 13-летнего ребенка диагностировали перелом и сотрясение. Об этом сообщает портал Ura.ru.

«Пострадавший доставлен в девятую детскую городскую больницу. Врачи выявили у него перелом и сотрясение. Он проходит курс лечения», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.

Ранее стало известно, что во время спуска с горки в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» ребенок случайно сбил с ног спутницу мужчины, что вывело его из себя. Ребенок госпитализирован.