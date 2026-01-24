Назван срок потепления в Москве

Метеоролог Леус: На следующей неделе температура в Москве превысит норму

На следующей неделе в Москву придет потепление и новые снегопады. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Снегопады возможны. Таких сильных снегопадов, как были некоторое время назад, в Москве не ожидается. Тем не менее, в понедельник 26 января, во вторник осадки в виде снега в столице пройдут», — сказал Леус.

Вместе с этим 26 января начнется потепление и продолжится 27 и 28 января — температура превысит климатическую норму и составит от 1 до 3 градусов ниже нуля.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о похолодании в выходные 24 и 25 января. В ночь на субботу морозы в столице достигнут минус 23 градусов, а в области — минус 25 градусов. Днем при этом столбики термометров покажут не выше минус 18 и минус 15 градусов соответственно. Самым холодным днем будет воскресенье, Татьянин день. Температура будет в пределах минус 23 — минус 28 градусов по региону, что ниже климатической нормы на 12 градусов.