Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП

В 2025 году наибольшее количество погибших в ДТП зафиксировано в Туве и на Алтае

В 2025 году наибольшее число жертв дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Туве, на Алтае и в Орловской области — регионах, где трагедии на дорогах достигли тревожного пика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

В 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях по всей России погибло более 13,9 тысячи человек — это 9,5 смертей на 100 тысяч населения. В Туве цифра достигла 32,7 на 100 тысяч — более чем в три раза превышая средний по стране показатель.

На Алтае, в Орловской области и Еврейской автономной области уровень смертности несколько ниже, но остается критически высоким: 22, 20,1 и 20,07 погибших на 100 тысяч жителей соответственно.

При этом меньше всего граждан погибло в ДТП в Москве, где значение показателя на 100 тысяч жителей составляет 2,2 погибших, что ниже общероссийского на 7,3 человека.

В декабре прошлого года российская Госавтоинспекция раскрыла данные об аварийности на дорогах страны с января по ноябрь 2025 года. Сообщается, что всего за 11 месяцев было зафиксировано порядка 117 000 аварий — это на 2,9 процента меньше, чем годом ранее. За указанный период в дорожных происшествиях не выжили 12 600 человек, травмы получили 144 900 человек — это на 3,8 и 3,5 процента меньше, чем в 2024 году.