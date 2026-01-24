Раскрыт документ ЕС об отправке войск на Украину

Орбан: ЕС готов отправить войска на Украину при необходимости

Европейский союз (ЕС) при необходимости готов отправить войска на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1.

По информации РИА Новости, во время выступления Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный соответствующий документ. «Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет», — сказал он. Премьер-министр отметил, что сейчас вопрос в том, как быстро последствия этого отразятся на жизни.

Ранее Орбан призвал ЕС признать, что Россия не позволит НАТО приблизиться вплотную к своим границам.