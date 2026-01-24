Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:12, 24 января 2026Путешествия

Сотни российских туристов застряли на Кубе

Сотни туристов застряли на Кубе из-за неисправного самолета
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Сотни туристов застряли на Кубе из-за, предварительно, неисправного самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации говорится, что самолет авиакомпании Conviasa должен был вылететь из Питера в Варадеро сегодня в 22:30. Однако рейс переносили сначала на сутки, а потом еще на день. Пассажирам сообщили о неисправности борта.

Туристы обеспокоены тем, что ремонт затянется еще на несколько дней, и планируют подавать коллективную жалобу.

Также известно, что самолет авиакомпании Conviasa сняли с рейсов в конце февраля 2025 года. В сентябре его вернули в эксплуатацию.

Ранее пассажир самолета авиакомпании United Airlines полез открывать шторку окна попутчика и прослыл в сети идиотом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Сотни российских туристов застряли на Кубе

    В России оценили трехстороннюю встречу в Абу-Даби

    Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады

    Власти Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США

    Раскрыты возможные сроки следующего раунда переговоров по Украине

    В Шебекино при взрыве украинского БПЛА пострадала женщина

    В Европе допустили новые угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok