12:35, 24 января 2026Мир

Стартовал второй день переговоров по Украине

ТАСС: Начался второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Стартовал второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал, встречи проходят в разных форматах», — сказано в публикации.

23 января начались трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

