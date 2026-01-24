Стартовал второй день переговоров по Украине

Стартовал второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал, встречи проходят в разных форматах», — сказано в публикации.

23 января начались трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.