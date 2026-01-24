Столица Украины подверглась массированной воздушной атаке

RusVesna: ВС России атаковали Киев с воздуха

Киев оказался под ударом российских военных: в украинской столице гремят взрывы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, удары по городу наносятся как беспилотниками, так и ракетами. Сейчас к столице подлетают дроны «Герань». Предположительно, они направляются к главной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-6. При этом продолжаются запуски новых беспилотников по Киеву. Подробности пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны надеются на достижение энергетического перемирия в ходе переговоров России, США и Украины в ОАЭ.