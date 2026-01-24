Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:35, 24 января 2026Бывший СССР

Столица Украины подверглась массированной воздушной атаке

RusVesna: ВС России атаковали Киев с воздуха
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Киев оказался под ударом российских военных: в украинской столице гремят взрывы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, удары по городу наносятся как беспилотниками, так и ракетами. Сейчас к столице подлетают дроны «Герань». Предположительно, они направляются к главной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-6. При этом продолжаются запуски новых беспилотников по Киеву. Подробности пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны надеются на достижение энергетического перемирия в ходе переговоров России, США и Украины в ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российских городах произошел масштабный блэкаут

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В Госдуме рассказали о способе увеличить размер маткапитала в 2026 году

    Столица Украины подверглась массированной воздушной атаке

    Европе предрекли большую трагедию в случае продолжения конфликта на Украине

    Раскрыта возможная цель приезда Уиткоффа к Путину

    Раненый солдат ВСУ случайно выдал украинскую позицию

    Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК на Украине

    В МИД России назвали одно из ключевых условий урегулирования конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok