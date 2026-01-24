Реклама

Трамп раскрыл правду о секретном оружии при похищении Мадуро

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elizabeth Williams via AP

При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги США использовали секретное дезориентирующее оружие. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью New York Post.

По его словам, при атаке на Венесуэлу и похищение ее лидера было использовано дезориентирующее оружие, подавившее возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам. Президент США отметил, что ему нельзя рассказывать подробности об этом оружии. Трамп подчеркнул, что Венесуэле так и не удалось запустить свои ракеты. «У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — сказал он.

О том, что США использовали новое секретное оружие при похищении лидера Венесуэлы стало известно 21 января.

