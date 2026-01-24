Реклама

00:35, 24 января 2026

Трампа попросили изменить формат работы Совета мира

Марина Совина
Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента США Дональда Трампа изменить формат работы Совета мира, сообщает агентство ANSA.

«Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы, связанные с тем, как сформулирована инициатива, а также спросила, готов ли он пересмотреть эту формулировку, чтобы она отвечала потребностям не только Италии, но и других европейских стран», — заявила Мелони после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

22 января во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.

О желании присоединиться к Совету мира заявляли и другие государства. Приглашение в организацию получили порядка 60 стран. В частности, интерес к вступлению в Совет проявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

