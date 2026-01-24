В Херсонской области восстановят порты

Сальдо рассказал о планах по восстановлению портов

Порты Херсонской области, которые сейчас простаивают, планируют восстановить. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости.

«Сейчас, к сожалению, учитывая то, что судоходные пути закрыты, порты простаивают и не работают, но мы уже разрабатываем планы их восстановления», — сказал он.

По словам Сальдо, порты хотят запустить после прекращения боевых действий. Речь идет о Скадовском морском порте и портовом пункте Хорлы в Черном море и Геническом торговом морском порте на побережье Азовского моря. Собеседник агентства допустил, что Генический порт быстрее восстановят и подготовят к возобновлению работы.

Ранее в январе Сальдо сообщил, что в Херсоне остался единственный микрорайон с отоплением и водоснабжением. В остальных районах города нет отопления, а подачу электроэнергии регулярно отключают.