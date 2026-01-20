Сальдо назвал ситуацию в Херсоне очень тяжелой

Сальдо: Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона

Ситуация в Херсоне на текущий момент очень тяжелая. В городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Сам город, конечно же, в очень тяжелом состоянии. Единственный микрорайон — Таврический, это самый дальний район, который дальше всего находится от берега Днепра, там есть отопление, частично есть электричество, есть водоснабжение», — объяснил он.

Во всех остальных районах веерные отключения, неплановые отключения электроэнергии, отопления нет вообще, подчеркнул Сальдо.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что власти Херсонской области готовы предоставить доступ миссии ООН в Хорлы для расследования теракта. В частности, он подчеркнул, что в таком случае необходимо проработать и учесть все меры безопасности, поскольку украинская сторона способна устроить любую провокацию.

В ноябре прошлого года в Херсонской области произошло аварийное отключение линий электропередачи. Без света остались 300 населенных пунктов и 200 тысяч человек.