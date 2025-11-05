Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Аварийное отключение света произошло в 300 населенных пунктах Херсонской области

В Херсонской области произошло аварийное отключение линий электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Без света остались 300 населенных пунктов и 200 тысяч человек, подчеркнул Сальдо.

По его словам, все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады «Херсонэнерго» и «Россетей».

«Делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки», — написал в публикации глава региона.

Ранее в Херсонской области около 100 тысяч человек остались без электроснабжения. По словам Сальдо, аварийное отключение подстанции «Виноградово» произошло по причине износа оборудования.