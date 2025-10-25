Бывший СССР
Около 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области

Сальдо: После аварии без света остались тысячи людей в Херсонской области
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Херсонской области около 100 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, аварийное отключение подстанции «Виноградово» произошло по причине износа оборудования. Всего без света остались 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов, перечислил губернатор. Он также уточнил, что отключения затронули более 98 тысяч человек.

Сальдо подчеркнул, что все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания, сейчас аварию устраняют бригады «Херсонэнерго».

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольных Киеву Херсоне и Одессе. «Массированный удар нанесен по Корабельному району Херсона», — сообщил источник.

