В плане Трампа по Украине увидели противоречие целям Зеленского

The Telegraph: План Трампа подрывает надежды Украины на вступление в Евросоюз

План президента США Дональда Трампа по Украине не позволит стране вступить в Европейский союз, что усугубит начавшийся разлом в отношениях между Киевом и Брюсселем. С таким мнением выступила британская газета The Telegraph.

План Трампа подрывает надежды Украины на вступление в Евросоюз, поскольку американский лидер хочет создать коридор свободной торговли со страной.

«Это предложение, вероятно, подорвет все надежды Украины на вступление в ЕС, поскольку все члены таможенного союза обязаны передать контроль над торговлей с внешними странами Европейской комиссии в Брюсселе», — отмечается в статье.

При таких обстоятельствах Киев станет членом ЕС, если Брюссель тоже подпишет соглашение о свободной торговле с Вашингтоном, что сочли практически невозможным.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По его словам, у Киева «есть возможность стать членом ЕС, так же как и у стран Западных Балкан».