23:36, 23 января 2026

В Австрии высказались о вступлении Украины в Евросоюз

Канцлер Австрии Штокер выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Reuters

Канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался о возможном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung

Штокер выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и подчеркнул, что ей следует претендовать на членство в объединении на равных условиях с другими кандидатами. По его словам, у Киева «есть возможность стать членом ЕС, так же как и у стран Западных Балкан».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в ЕС. По его словам, за эти годы в стране не будет образован парламент, который принял бы иное решение.

