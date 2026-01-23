В Австрии высказались о вступлении Украины в Евросоюз

Канцлер Австрии Штокер выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался о возможном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung

Штокер выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и подчеркнул, что ей следует претендовать на членство в объединении на равных условиях с другими кандидатами. По его словам, у Киева «есть возможность стать членом ЕС, так же как и у стран Западных Балкан».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в ЕС. По его словам, за эти годы в стране не будет образован парламент, который принял бы иное решение.