Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 24 января 2026Бывший СССР

В России назвали период раскола Украины

Исследователь Кваша: Полный распад Украины произойдет до конца 2029 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Структурный гороскоп Григория Кваши / VKontakte

Полный распад Украины произойдет до конца 2029 года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на российского математика и исследователя исторических циклов Григория Квашу.

По данным издания, вычисления Кваши основаны на теории цикличности и дальнем порядке, присутствующем и в исторических событиях. Он рассказал, что сейчас на Украине проходит политический период, который начался с 2017 года. По его словам, у каждой страны такие периода есть. «Украина фактически развалится за эти 12 лет по всем возможным трещинам», — сказал математик. Кроме того, он отметил, что сейчас все со всеми начинают ссориться.

Кваша объяснил, что до 2017 года на Украине был идеологический период, в течение которого государству удалось необычайно консолидироваться. «Все, кто делал ставку на единую Украину, ошиблись. Украину нужно было разделять, делать федерацию или конфедерацию. Тогда у нее был бы шанс», — заключил он.

Ранее депутат Рады заявил об институциональном распаде Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе». На Украине назвали энергетическую ситуацию катастрофической

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Назван «новый биткоин»

    Зеленский прокомментировал массированные ночные удары по Украине

    Раскрыт рекорд по наращиванию Китаем импорта золота из России

    В МИД России раскрыли подход к переговорам по Украине

    В подмосковном Раменском появилась «эко-собака»

    Раскрыты последствия ударов по Черниговской области

    Раскрыта роль находившейся с пропавшим в Красноярске подростком девушки

    В США автомобиль протаранил вход в аэропорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok