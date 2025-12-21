Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:49, 21 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил об институциональном распаде Украины

Депутат Рады Дмитрук заявил, что на Украине утратили здравый смысл
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ситуация, сложившаяся на Украине, — это уже не обычный политический кризис, а институциональный распад государства и утрата здравого смысла. С такой оценкой в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Достаточно зафиксировать один факт: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины [Рустам Умеров] — ключевого органа, отвечающего за безопасность, оборону, координацию силовых структур и стратегические решения, — находится в Соединенных Штатах Америки и дает показания ФБР», — пояснил политик.

Он подчеркнул, что это одно из явлений, которое войдет в политическую историю как одно из самых абсурдных и разрушительных для страны. При этом, по его словам, в любой другой стране такая ситуация была бы поводом для немедленной отставки и последующего расследования, однако на Украине это пытаются показать в качестве нормальной практики.

Ранее Дмитрук указал на то, что сменить режим президента Украины Владимира Зеленского с помощью выборов не получится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько взрывов раздалось на юге России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Уиткофф оценил переговоры по Украине

    Дмитриев кратко прокомментировал российско-американские переговоры

    Раскрыты подробности гибели подростка после взрыва в Подмосковье

    Депутат Рады заявил об институциональном распаде Украины

    В России обвинили «глубинное государство» в разжигании третьей мировой войны

    В Госдуме захотели пересмотреть лимит на подарки для учителей

    Страны Евросоюза захотели потребовать исключить их из кредитования Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok