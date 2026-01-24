Die Weltwoche: Конфликт на Украине ведет Европу к краху

Продолжение конфликта на Украине ведет Европу к краху. О последствиях украинского кризиса предупредило швейцарское издание Die Weltwoche.

Утверждается, что США с приходом Дональда Трампа осознали, что Украина представляет из себя «бездонную яму», и теперь это понимание приходит в Европу.

«Дело не только в миллиардах, которые исчезают в трясине коррупции в Киеве. Абсурдные военные расходы разносят государственные бюджеты в пух и прах. Европа больше не может позволить себе [президента Украины Владимира] Зеленского и войну. Они ведут континент к разорению», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз (ЕС) уже участвует в конфликте на Украине. «Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет», — сказал он.