Мир
21:27, 24 января 2026Мир

В Швейцарии предупредили о последствиях конфликта на Украине

Die Weltwoche: Конфликт на Украине ведет Европу к краху
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Продолжение конфликта на Украине ведет Европу к краху. О последствиях украинского кризиса предупредило швейцарское издание Die Weltwoche.

Утверждается, что США с приходом Дональда Трампа осознали, что Украина представляет из себя «бездонную яму», и теперь это понимание приходит в Европу.

«Дело не только в миллиардах, которые исчезают в трясине коррупции в Киеве. Абсурдные военные расходы разносят государственные бюджеты в пух и прах. Европа больше не может позволить себе [президента Украины Владимира] Зеленского и войну. Они ведут континент к разорению», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз (ЕС) уже участвует в конфликте на Украине. «Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет», — сказал он.

