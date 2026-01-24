Реклама

09:58, 24 января 2026

В США автомобиль протаранил вход в аэропорт

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: WXYZ-TV Detroit | Channel 7 / YouTube

В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«В пятницу вечером автомобиль врезался в ворота аэропорта Детройт, пробив билетную кассу и ранив шесть человек», — сказано в материале.

Отмечается, что водитель был взят под стражу. Причина аварии неизвестна, ведется расследование.

Ранее вылетевший из аэропорта в Европе пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию сразу после взлета. Авиаинцидент произошел 22 января на рейсе авиакомпании Lufthansa из Лондона, Великобритания, в Мюнхен, Германия.

