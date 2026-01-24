В США оценили решимость России в конфликте на Украине

Пентагон: Россия на Украине показала решимость для ведения затяжной войны

Россия в конфликте на Украине показала национальную решимость. Об этом заявил Пентагон в оборонной стратегии США, опубликованной на сайте ведомства.

В стратегии подчеркивается, что Россия «обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжной войны вблизи своей границы».

В том же документе Пентагон оценил военный потенциал России и НАТО. В нем говорится, что европейские страны якобы значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения, а также по скрытому военному потенциалу.