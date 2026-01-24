Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 24 января 2026Мир

Пентагон оценил военный потенциал России и НАТО

Пентагон заявил, что союзники по НАТО превосходят Россию по военному потенциалу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон включил в оборонную стратегию США утверждение о том, что союзники Вашингтона по НАТО якобы сильнее, чем Россия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

«Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу», — оценили в министерстве.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует сократить участие США в 30 структурах НАТО. Военное министерство США хочет меньше участвовать в консультативных группах НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российских городах произошел масштабный блэкаут

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Пентагон оценил военный потенциал России и НАТО

    США назвали Россию угрозой

    Во Франции заявили об оцепенении Европы по теме притязаний США на Гренландию

    Военные США атаковали судно в Тихом океане

    В Госдуме рассказали о способе увеличить размер маткапитала в 2026 году

    Столица Украины подверглась массированной воздушной атаке

    Европе предрекли большую трагедию в случае продолжения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok