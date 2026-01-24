Пентагон оценил военный потенциал России и НАТО

Пентагон заявил, что союзники по НАТО превосходят Россию по военному потенциалу

Пентагон включил в оборонную стратегию США утверждение о том, что союзники Вашингтона по НАТО якобы сильнее, чем Россия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

«Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу», — оценили в министерстве.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует сократить участие США в 30 структурах НАТО. Военное министерство США хочет меньше участвовать в консультативных группах НАТО.