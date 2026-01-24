Аналитик Риттер: Запад обрек Украину на безоговорочную капитуляцию

Запад мог спасти Украину от последствий конфликта с Россией, однако, отказавшись от условий, которые Москва выдвигала в 2024 году, обрек Киев на безоговорочную капитуляцию. С таким мнением в эфире YouTube-канала Gegenpol выступил военный аналитик Скотт Риттер.

«Сейчас происходит грандиозный план по ослаблению Европу и обеспечению поражения Украины. Если бы Запад вел переговоры добросовестно, возможно, у нас был бы шанс», — отметил Риттер. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин сформировал рамки для переговоров летом 2024 года, и Западу вместе с Украиной следовало соглашаться. В таком случае Киев бы «получил шанс на существование».

Однако западные страны намеревались уничтожить Россию, и это в итоге привело к тому, что у самого Запада начались проблемы. «Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались. <…> Теперь произойдет только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины. Политический, экономический, военный, социальный коллапс — все это уже происходит прямо на наших глазах в режиме реального времени», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик Дуглас Макгрегор заявил, что Европу ждет большая трагедия, если на Украине не будет мира.