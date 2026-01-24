Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:07, 24 января 2026Мир

В США предсказали безоговорочную капитуляцию Украины

Аналитик Риттер: Запад обрек Украину на безоговорочную капитуляцию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Запад мог спасти Украину от последствий конфликта с Россией, однако, отказавшись от условий, которые Москва выдвигала в 2024 году, обрек Киев на безоговорочную капитуляцию. С таким мнением в эфире YouTube-канала Gegenpol выступил военный аналитик Скотт Риттер.

«Сейчас происходит грандиозный план по ослаблению Европу и обеспечению поражения Украины. Если бы Запад вел переговоры добросовестно, возможно, у нас был бы шанс», — отметил Риттер. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин сформировал рамки для переговоров летом 2024 года, и Западу вместе с Украиной следовало соглашаться. В таком случае Киев бы «получил шанс на существование».

Однако западные страны намеревались уничтожить Россию, и это в итоге привело к тому, что у самого Запада начались проблемы. «Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались. <…> Теперь произойдет только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины. Политический, экономический, военный, социальный коллапс — все это уже происходит прямо на наших глазах в режиме реального времени», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик Дуглас Макгрегор заявил, что Европу ждет большая трагедия, если на Украине не будет мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам напомнили об индексации десятков пособий и выплат

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В США напомнили о важности Гренландии для США

    В США призвали Европу наладить диалог с Россией

    В США предсказали безоговорочную капитуляцию Украины

    В МИД назвали цель визита представителей США в Москву

    Раскрыт размер пенсии для никогда не работавших россиян

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной

    В США оценили решимость России в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok