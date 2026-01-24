В США раскрыли подробности о примененном в Венесуэле секретном оружии

NYP: Примененное США в Венесуэле оружие похоже на интенсивную звуковую волну

Примененное США в ходе операции по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро «секретное оружие» было похоже на интенсивную звуковую волну. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет New York Post (NYP).

По данным издания, «дискомбобулятор» был использован американскими военными непосредственно против охранников Мадуро.

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — заявил один из свидетелей операции.

По его словам, у попавших под действие американского оружия наблюдались такие симптомы, как слабость, кровотечение из носа и рвота. «У всех пошла кровь из носа, у некоторых была рвота с кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал собеседник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при похищении Мадуро и его супруги Соединенными Штатами было применено секретное дезориентирующее оружие.