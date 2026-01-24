Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 24 января 2026Мир

В США раскрыли подробности о примененном в Венесуэле секретном оружии

NYP: Примененное США в Венесуэле оружие похоже на интенсивную звуковую волну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Примененное США в ходе операции по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро «секретное оружие» было похоже на интенсивную звуковую волну. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет New York Post (NYP).

По данным издания, «дискомбобулятор» был использован американскими военными непосредственно против охранников Мадуро.

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — заявил один из свидетелей операции.

По его словам, у попавших под действие американского оружия наблюдались такие симптомы, как слабость, кровотечение из носа и рвота. «У всех пошла кровь из носа, у некоторых была рвота с кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал собеседник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при похищении Мадуро и его супруги Соединенными Штатами было применено секретное дезориентирующее оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван самый сложный вопрос переговоров в Абу-Даби

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В США раскрыли подробности о примененном в Венесуэле секретном оружии

    ВСУ атаковали вторую за день машину скорой помощи

    Орбан назвал Гренландию куском льда в виски Трампа

    Умер последний министр оборонной промышленности СССР

    18-летнюю российскую самбистку нашли мертвой

    Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото

    Трамп назвал иностранного лидера «губернатором» и пригрозил огромными пошлинами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok