В США рассказали о «дружеском» обеде делегаций России и Украины

Axios: Делегации России и Украины пообедали в ОАЭ «как друзья»

Делегации России, Украины и США в конце второго дня переговоров в ОАЭ вместе пообедали, «как друзья». Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды. Все прошло так хорошо, как мы и ожидали. Мы довольны тем, где находимся сейчас», — рассказали собеседники издания.

Отмечается, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были «продуктивными» — представители делегаций обсудили все важные вопросы «с большим уважением, не став никого подталкивать».

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были продуктивными. Один из анонимных представителей США рассказал, что стороны «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.