В США упала крупнейшая мобильная буровая установка

На Аляске упала крупнейшая мобильная буровая установка

Недалеко от нефтяного месторождения Альпайн на севере Аляски упала крупнейшая мобильная буровая установка, инцидент сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что во время работы буровой установки Doyon 26 пятитонная конструкция начала крениться на бок, после чего упала, развалилась и загорелась. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Бразилии сильный ветер обрушил копию Статуи Свободы. Порывы ветра достигали 90 километров в час. Статуя получила сильные повреждения, рухнув с высоты. В результате происшествия никто не пострадал.

