Мир
15:07, 24 января 2026Мир

В США заявили об отсутствии угрозы в Гренландии со стороны России и Китая

NYT: Китай и Россия не представляют угрозы интересам США в Гренландии
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия и Китай не представляют угрозы интересам США в Гренландии или в омывающих ее берега водах. К такому выводу пришла в своей публикации американская газета New York Times, сделав его на основе мнений экспертов, а также бывших и действующих чиновников США.

В частности, о том, что на данный момент со стороны Москвы и Пекина угрозы интересам США в регионе нет, газете заявил американский сенатор Марк Уорнер.

«И даже несмотря на то, что Китай и Россия конкурируют с США во многих частях мира, они не представляют угрозы американским интересам в Гренландии или вблизи нее», — резюмируется в материале.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль сочла единственным рациональным объяснением усилий президента США Дональда Трампа по присоединению принадлежащей Дании Гренландии его стремление попасть в учебники истории.

