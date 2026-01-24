Реклама

Власти Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США

Министр правительства Гренландии отказалась отдавать США минеральные ресурсы
Игорь Дмитров
Гренландия отвергнет соглашение президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, если оно будет содержать в себе вопрос доступа Вашингтона к полезным ископаемым. Об этом заявила министр минеральных ресурсов правительства датского острова Наайи Натаниэльсен, пишет Politico.

Руководство Гренландии не намерено соглашаться с тем, что решения о будущем развитии минерального сектора будут приниматься за пределами острова, подчеркнула министр.

Ранее экс-глава министерства иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль сочла единственным рациональным объяснением усилий президента США Дональда Трампа по присоединению принадлежащей Дании Гренландии его стремление попасть в учебники истории.

