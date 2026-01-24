Реклама

Россия
14:15, 24 января 2026Россия

Водолаз на Сахалине провел в открытом море почти сутки и выжил

На Сахалине нашли живым водолаза, пробывшего почти сутки в холодной воде
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marjan Schmit Visser / Shutterstock / Fotodom  

Водолаза, который провел в холодной воде в открытом море на юге Сахалина почти сутки, нашли живым. Об этом в субботу, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Об исчезновении 50-летнего мужчины стало известно поздно вечером накануне. Водолаз работал в паре с коллегой примерно в двух километрах от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков. Мужчины не стали направлять уполномоченным службам уведомление о проведении водолазных работ.

О происшествии были оповещены все суда в акватории Анивского залива. Около полудня по местному времени (04:00 по Москве) водолаза заметил экипаж проходящего судна «Иван Капралов» и поднял его на борт. Затем мужчину забрал спасательный буксир «Отто Шмидт», который доставит его в Корсаков. По предварительной информации, спасенный, который пробыл в холодной воде около 20 часов, не нуждается в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что 68-летний мужчина решил заняться серфингом у берегов Пуэрто-Рико и пропал без вести на 30 часов. Он отдыхал на пляже Surfer's Beach в Агуадилье 8 января. На следующий день в службу спасения обратился арендодатель, у которого отдыхающий снимал жилье. Он сообщил, что квартиранта не было дома более суток. В ходе поисково-спасательной операции экипаж вертолета береговой охраны нашел пропавшего гражданина живым. Он застрял на рифе с доской для серфинга и страдал от обезвоживания, так как провел на скалах целую ночь. В итоге серфер был спасен: его подняли на борт вертолета на лебедке и доставили к врачам.

