Культура
10:53, 24 января 2026Культура

Стало известно о грозящем Волочковой суде из-за квартиры в Москве

Shot: Волочковой грозит суд из-за неуплаты коммунальных услуг
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывшей приме Большого театра Анастасии Волочковой грозит суд из-за неуплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Анастасии Волочковой грозит суд из-за долгов по коммуналке за роскошную квартиру за почти 150 миллионов в центре Москвы», — сказано в публикации.

По информации канала, прима Большого театра уже более полугода не оплачивает коммунальные услуги. У Волочковой накопился долг более чем в 120 тысяч рублей.

Ранее Волочкова рассказала о самом дорогом подарке. По словам звезды, которой 20 января исполнилось 50 лет, самым дорогим и запоминающимся подарком, который она получала, является дом, где она сейчас живет.

